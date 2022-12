Liderii UE speră la stabilirea unui preț plafonat la gaz de săptămâna viitoare Liderii UE au sporit joi seara presiunea asupra ministrilor energiei pentru a ajunge la un acord amanat din cauza unei dispute privind implementarea unui plafon la pretul de achizitie al gazului chiar luni, relateaza DPA. Intr-un text comun publicat joi, cei 27 de lideri ai UE fac apel la ministrii lor sa finalizeze munca la masura de plafonare a pretului gazului si alte masuri in domeniul energiei in curs de adoptare. Ministrii sunt in disputa de luni de zile privind modul de a raspunde cresterii spectaculoase a preturilor la energie in blocul comunitar, inclusiv in privinta unei propuneri a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

