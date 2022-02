Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a convocat luni o ședința extraordinara, in formula extinsa, a Consiliului de Securitate al Rusiei, in condițiile in care Kremlinul considera situația din Ucraina ”extrem de tensionata”. In deschiderea reuniunii, Putin a declarat ca va analiza cererea liderilor separatiști din Donbass…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…

- Miniștrii Apararii din țarile NATO se declara ingrijorați de acțiunile Rusiei la granițele Ucrainei. Intr-o declarați comuna transmisa miercuri, miniștrii arata ca sunt uniți pentru apararea comuna și nu vor ezita sa desfașoara forțe militare suplimentare pentru a descuraja acțiunile Rusiei. …

- Presedintele american Joe Biden si premierul Marii Britanii Boris Johnson, au avut luni o convorbire telefonica si au convenit ca nu s-au pierdut toate sperantele pentru o solutie diplomatica la criza ucraineana, in pofida multiplelor avertismente cu privire la o actiune militara iminenta a Rusiei,…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat Germania drept "ostatica a Rusiei", in comentarii facute marti pentru "Fox Business", informeaza dpa, potrivit Agerpres. Trump s-a referit la gazoductul Nord Stream 2, menit sa transporte gaz rusesc catre Germania prin Marea Baltica, gazoduct…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au pozitii similare cu privire la criza din Ucraina si la sanctiunile ce vor fi aplicate Rusiei in cazul unei operatiuni militare.

- Presedintele american Joe Biden va discuta intr-o conferinta video, luni, la ora 22:00, ora Romaniei, cu liderii europeni despre tensiunile existente intre Rusia si Ucraina, inclusiv consolidarea militara a Rusiei la granitele cu Ucraina, a anuntat Casa