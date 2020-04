Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana se vor reuni joi intr-o videoconferinta, insa sunt sanse slabe sa se ajunga la o decizie finala cu privire la modul in care va fi finantata revenirea economiei dupa pandemia de coronavirus, sustin surse diplomatice si oficiali citati de Reuters.…

- Angela Merkel ar putea accepta finantarea redresarii economice prin obligatiuni comune, dar liderii UE sunt departe de un acord pentru salvarea Europei Cancelarul german Angela Merkel a semnalat luni disponibilitatea de a finanta redresarea economica a Europei dupa pandemia de coronavirus prin intermediul…

- Intrebata daca sustine propunerile de a ajuta alte state UE grav afectate de pandemie, precum Italia si Spania prin intermediul bugetului UE si emiterea de obligatiuni UE, Merkel a spus ca un articol al tratatului UE a permis deja astfel de actiuni si ca a fost folosit in trecut pentru a finanta un…

- Valentina Saygo, expert contabil si fondatoarea companiei Ask for Accounting, afirma ca masurile economice incluse in ordonantele de urgenta publicate in Monitorul Oficial nu sunt suficiente pentru a ajuta mediul de afaceri sa treaca de criza cauzata de pandemia de coronavirus, conform Mediafax.Citește…

- Uniunea Europeana a aprobat ieri finanțarea proiectului de apa-canal in valoare de 240 milioane de Euro, cel mai mare proiect pe care l-a avut vreodata județul Suceava, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Uniunea Europeana a aprobat ieri, 17 martie, alocarea a 1,4 miliarde…

- Liderii tarilor din Uniunea Europeana (UE), reuniti intr-un summit la Bruxelles, au indemnat la incetarea ofensivei militare dusa de regimul sirian si aliatii sai in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, informeaza vineri AFP. "Noua ofensiva militara a regimului sirian si aliatilor sai…

- Un acord comercial intre Statele Unite și Uniunea Europeana este posibil "in cateva saptamani", a afirmat miercuri la Davos președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in ciuda amenințarilor repetate a Washingtonului de a taxa automobilele europene, relateaza AFP.