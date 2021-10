Liderii UE în căutarea unităţii în faţa Washingtonului şi Beijingului Ce loc pentru Europa în fata celor doua superputeri rivale, Statele Unite si China? Afganistanul, criza submarinelor si apropiata plecare a Angelei Merkel îi obliga pe liderii UE, reuniti marti în Slovenia, sa strânga rândurile, scrie AFP, citata de Agerpre. Cei 27 de sefi de stat sau de guvern sunt asteptati de la orele 18.00 (16.00 GMT) la castelul Brdo, nu departe de capitala Ljubljana, pentru un schimb de pareri la un dineu în ajunul unui summit dedicat extinderii catre tarile din Balcanii de Vest.



