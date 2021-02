Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. El spune ca Alianța ar trebui sa stranga relațiile cu Australia și cu Japonia.

- Ministrii apararii din statele NATO sunt decisi sa extinda misiunea de pregatire a fortelor irakiene de indata ce situatia creata de pandemia de COVID-19 se amelioreaza, au declarat oficialitati din Alianta, informeaza Reuters. Ministrii ar urma sa cada de acord joi, intr-o videoconferinta, asupra noilor…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, propune majorari ale contributiilor bugetare, pentru intensificarea activitatilor de aparare si descurajare, inclusiv pentru sustinerea suplimentarii prezentei militare in estul Europei, in contextul provocarilor globale si actiunilor Rusiei si Chinei, potrivit…

- NATO va parasi Afganistanul atunci „cand va veni momentul”, fara riscul „de a slabi progresele semnificative realizate”, a declarat luni secretarul general Jens Stoltenberg, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din Alianta, prevazuta pentru 17-18 februarie. Stoltenberg a spus ca talibanii trebuie…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat, luni, Miscarea talibanilor afgani sa inceteze violentele si nu mai colaboreze cu grupuri teroriste, subliniind ca reducerea prezentei militare a Aliantei Nord-Atlantice depinde de avansarea procesului de pace, potrivit Mediafax. "NATO…

- Șeful statului a inceput consultarile pentru desemnarea noului premier dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.ORA 13.00: A treia pe lista de la Cotroceni: alianța USR-PLUS.Șeful statului le-a spus celor de la USR-PLUS ca „tema e clara, o posibila majoritate, o posibila negociere, un posibil Guvern”.USR-PLUS…

- Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a acuzat Federatia Rusa ca incalca integritatea teritoriala a Republicii Moldova prin faptul ca mentine pacificatori in regiunea transnistreana, teritoriul din stanga Nistrului necontrolat de autoritatile de la Chisinau.

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat astazi, 1 decembrie 2020, la prima sesiune din cadrul reuniunii ministrilor de externe din statele membre NATO, care se desfasoara, in format videoconferinta, in perioada 1-2 decembrie 2020. Discutiile in format aliat au debutat cu un schimb de…