- Uniunea Europeana va trebui sa analizeze cu seriozitate cererea Ucrainei de aderare la UE și sa raspunda cererii „legitime” a Kievului, a spus președintele Consiliului European, Charles Michel. El a vorbit in Parlamentul European dupa ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost aplaudat in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana chiar in timpul negocierilor ruso-ucrainene din Belarus. Zelenski a declarat luni ca țara ar trebui sa fie primita in Uniunea Europeana in procedura de urgența. „Soldații noștri nu lupta doar pentru…

- „Il condamnam pe presedintele Putin pentru refuzul sau consecvent de a se angaja intr-un proces diplomatic de a aborda intrebari legate de securitatea europeana, in pofida ofertelor noastre repetate. Suntem uniti cu partenerii, inclusiv NATO, UE si statele membre ale acestora, precum si cu Ucraina si…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni „masive si severe” impotriva Rusiei, au transmis joi, 24 februarie, intr-un comunicat comun presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel. Oficialii condamna „in cel mai ferm mod cu putinta agresiunea…

- Uniunea Europeana a propus marti sa se interzica accesul autoritatilor ruse la pietele si serviciile financiare europene si sa fie vizate bancile care finanteaza armata rusa si alte operatiuni militare ruse in regiunile separatiste din estul Ucrainei a caror independenta Rusia a recunoscut-o luni seara,…

