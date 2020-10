Stiri pe aceeasi tema

- Bursele asiatice au consemnat marți a doua zi de pierderi, in timp ce dolarul a crescut, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele intarzieri in planurile de stimulare a economie SUA și de posibilitatea introducerii de noi restricții in Europa, relateaza Reuters.

- Costul carbonului platit de companiile din Europa s-ar putea dubla, potrivit noilor planuri UE de reducere a emisiilor cu cel putin 55% pana in 2030 Costul carbonului platit de companiile din Europa s-ar putea dubla, potrivit planurilor UE de reducere mai accentuata a emisiilor pana in 2030, arta o…

- Uniunea Europeana trebuie sa impuna sanctiuni Belarusului ca raspuns la represiunea impotriva manifestatiilor opozitiei si aceste masuri ar trebui sa-l vizeze de asemenea pe presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, a declarat miercuri Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European (PPE)…

- Circa 3.000 de persoane au demonstrat sambata in centrul capitalei croate Zagreb, impotriva restrictiilor impuse de guvernul croat pentru combaterea coronavirusului, transmite dpa, care citeaza presa locala. Iar la Roma, aproximativ 1.000 de oameni au manifestat in centrul capitalei Italiei impotriva…

- Un tribunal regional german a dat sambata unda verde pentru demonstratii in masa planuite la Berlin impotriva restrictiilor privind coronavirusul, luand o decizie care anuleaza interdictia din capitala in legatura astfel de proteste, relateaza Reuters. Mii de oameni se afla, la aceasta ora, pe strazile…

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Franta este favorabila unui sistem de sanctiuni financiare impotriva tarilor care nu respecta statul de drept si valorile fundamentale ale Uniunii Europene, in cadrul planului european de relansare de 750 miliarde de euro, a declarat intr-un interviu secretarul de stat francez pentru afaceri europene,…

- PSA Group, producatorul Peugeot, a obtinut profit in primul semestru al acestui an, chiar daca pandemia de Covid-19 i-a afectat puternic veniturile, si a anuntat ca revenirea puternica a vanzarilor pe pietele principale din Europa din luna iunie a continuat si in iulie, transmite Reuters.Producatorul…