- Un pachet de investitii ale Uniunii Europene în Belarus, în valoare de 3 miliarde de euro, va ramâne blocat pâna când tara va trece la democratie, a declarat, luni, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters, potrivit News.ro.”Vom pune…

- Liderii europeni au aprobat luni seara impunerea de noi sancțiuni impotriva Belarusului, caruia ii cer eliberarea imediata a activistului Roman Protasevici și a prietenei acestuia, Sofia Sapega, arestați duminica in urma deturnarii la Minsk, sub un fals pretext, a avionului in care calatoreau pe ruta…

- Locul în care se afla jurnalistul disident din Belarus ramâne necunoscuta dupa ce a fost scos dintr-un avion de pasageri Ryanair care a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, a declarat luni lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, relateaza Reuters. Totodata, autoritațile…

- La fel ca Guvernul irlandez, Michael O’Leary a denuntat un act de ”piraterie” al Belarusului. ”Se pare ca intentia autoritatilor era de a scoate un jurnalist sipersoane care calatorea impreuna cu el”,a declarat el la postul irlandez de radio Newstalk. ”Noi credem ca agenti KGB au fost de aemenea debarcati…

- Un avion comercial aparținand companiei RyanAir plin cu pasageri a fost deturnat la ordinul presedintelui belarus Alexander Lukasenko. Aeronava zbura pe ruta Grecia – Lituania, dar a fost redirectionata catre Minsk din cauza unei presupuse „alerte cu bomba”. In realitate, autoritatile au primit comanda…

- Portalul opoziției din Belarus, Nexta, a anunțat ca, duminica, fondatorul și fostul redactor șef al site-ului, Roman Protasievici, a fost arestat imediat dupa aterizarea de urgența la Minsk a avionului civil ce efectua un zbor de la Atena cu destinația Vilnius, in Lituania. Avionul, un Boeing 737 al…

- Dupa ce un avion Ryanair din Grecia catre Lituania a fost deviat in Belarus, unde a fost oprit cateva ore, sub falsul pretext ca la bord s-ar fi aflat o bomba, natiunile europene au reactionat cu indignare, acuzand Belarusul de "terorism de stat”. Fostul redactor al grupului Nexta, Roman Protasevich,…

- Avionul de linie al Ryanair deturnat duminica dupa-masa de Belarus a decolat de la Minsk cu destinatia Lituania, a anuntat pe Twitter comisarul european al Transporturilor, Adina Valean, potrivit AFP. Ea nu a mentionat nimic despre soarta opozantului Roman Protasevici, arestat dupa aterizarea…