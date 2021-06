Liderii UE, aproape de acord pe bugetul de 387 mld. euro al Politicii Agricole Comune

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii si statele membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord cu privire la noua Politica Agricola Comuna (PAC), destinata sa "inverzeasca" agricultura europeana fara a afecta veniturile fermierilor, au anuntat Comisia Europeana si mai multe surse parlamentare, informeaza AFP si…

- Negociatori europeni au ajuns in noaptea de joi spre vineri la un compromis asupra unor puncte aflate in litigiu ale noii Politici Agricole Comune (PAC), trezind speranta unui acord global, relateaza Reuters.

- Negocieri intre Parlamentul European (PE) si statele membre UE cu privire la o reforma a PAC – care continua vineri – au inceput in urma cu aproape trei ani. Aceste negocieri s-au impotmolit in problema repartizarii unor fonduri in valoare de 387 de milioane de euro, prevazute in perioada 2021-2027…

- Negociatorii Uniunii Europene au ajuns la o ințelegere cu privire la cele mai disputate aspecte ale reformei subventiilor agricole, ceea ce creste sansele sa se ajunga la un acord cu privire la intregul pachet, informeaza Reuters. Negociatorii reprezentand Parlamentul European si statele membre UE incearca…

- Acord intre statele membre UE cu privire la pasapoarte vaccinale care sa favorizeze o relansare a turismului in vara. Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat, miercuri, un acord oficial cu privire la certificatele sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au incheiat miercuri un acord oficial cu privire la certificate sanitare care sa favorizeze o relansare a turismului in aceasta vara, iar Parlamentul European urmeaza sa negocieze in mai modalitatile acestui pasaport vaccinal, declara doua surse diplomatice pentru…

- Aceste viitoare certificate urmeaza sa le permita persoanelor vaccinate, vindecate sau care detin unt est negativ covid-19 sa calatoreasca mai usor in interiorul UE. Cele 27 de state membre UE ”isi subliniaza angajamentul de a dispune de un cadru la timp pentru vara lui 2021”, se arata in acest document…