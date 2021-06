Stiri pe aceeasi tema

- Naftali Bennet este noul prim-minisru al Israelului dupa ce Parlamentul a votat duminica seara cabinetul format din mai multe formațiuni, atat de dreapta cat și de stanga, și a pus capat celor 12 ani la putere a lui Benjamin Netanyahu , relateaza BBC . In primul discurs dupa investirea in funcție, Bennett…

- Presedintele american Joe Biden l-a felicitat, duminica, pe noul prim-ministru israelian Naftali Bennett, care îi urmeaza lui Benjamin Netanyahu, la putere de 12 ani, potrivit AFP."În numele poporului american, îl felicit pe premierul Naftali Bennett, prim-ministru în…

- Liderii marilor puteri din grupul celor sapte tari industrializate (G7) vor incerca sa gaseasca solutii comune la crizele globale, in special pandemia si urgenta climatica, in cadrul primei lor reuniuni in format fizic dupa aproape doi ani, care va incepe vineri in Regatul Unit, potrivit Agerpres.…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a mandatat miercuri seara pe liderul opozitiei Yair Lapid sa incerce sa formeze un nou guvern, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a esuat in acest demers, informeaza AFP. "Am vorbit cu Yair Lapid si i-am spus ca ii acord mandatul pentru formarea…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin se pregateste sa poarte noi discutii cu politicieni de top pentru formarea unui guvern dupa ce prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu nu a reusit sa o faca in urma unor alegeri neconcludente in martie, relateaza miercuri DPA. Potrivit biroului lui Rivlin,…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, va vizita Israelul, Germania, Regatul Unit si sediul NATO din Belgia in zilele urmatoare pentru discutii cu lideri guvernamentali si militari, a anuntat joi Pentagonul, noteaza AFP. Primul membru al executivului presedintelui american Joe…