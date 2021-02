Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din statele membre UE, reuniti joi intr-un summit virtual, au facut apel la "mentinerea de restrictii ferme" si la accelerarea vaccinarii pentru a stopa raspandirea noilor variante ale coronavirusului, fara a reusi sa depaseasca dezacordurile cu privire la un viitor pasaport…

- Sefii de stat si de guvern din statele membre UE, reuniti joi intr-un summit virtual, au facut apel la "mentinerea de restrictii ferme" si la accelerarea vaccinarii pentru a stopa raspandirea noilor variante ale coronavirusului, fara a reusi sa depaseasca dezacordurile cu privire la un viitor pasaport…

- Escroci neprecizati au oferit 400 de milioane de doze impotriva COVID-19 care valorau in jur de 3 miliarde de euro unor tari membre ale Uniunii Europene, au declarat doi oficiali europeni, ilustrand modul in care infractorii incearca sa faca profit de pe urma campaniei de vaccinare care bate pasul…

- Comisarul pentru Drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, le-a cerut vineri statelor membre sa garanteze "niveluri adecvate ale finantarii publice pentru respectarea dreptului la sanatate pentru toti", relateaza agentia EFE.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca 'tari rezonabile' din Uniunea Europeana au zadarnicit eforturile depuse contra Turciei la Consiliul European incheiat vineri, si ca, la viitorul summit din martie, liderii statelor membre nu ar trebui sa ia masuri care sa dauneze Ankarei,…

- Liderii statelor membre ale UE, reuniti joi la Bruxelles in cadrul summitului Consiliului European, au decis sa sanctioneze actiunile "ilegale si agresive" ale Turciei in Marea Mediterana impotriva Greciei si Ciprului, informeaza AFP citand un purtator de cuvant al Consiliului European.

- Liderii statelor membre ale UE, reuniti joi la Bruxelles in cadrul summitului Consiliului European, au decis sa sanctioneze actiunile "ilegale si agresive" ale Turciei in Marea Mediterana impotriva Greciei si Ciprului, informeaza AFP citand un purtator de cuvant al Consiliului European. "Masurile hotarate…

- Comisia Europeana a adoptat o strategie pentru gestionarea pandemiei de coronavirus in lunile de iarna. In acest context, Executivul european sfatuiește statele membre sa prelungeasca vacanța de iarna a copiilor. Oficialii din CE considera ca pentru a reduce riscurile de transmitere in perioada de dupa…