Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, marti, in prima sedinta a conducerii interimare a social-democratilor din acest an. Reuniunea CExN al PSD se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 12,00. Social-democratii vor discuta, in aceasta sedinta, despre o serie de modificari la…

- Social democratii din Timis s au reunit astazi, 26 decembrie, in sedinta Comitetului Executiv, in cadrul careia au fost luate mai multe decizii, dupa ce Calin Dobra a demisionat din functia de presedinte al PSD Timis. In locul lui Dobra, la conducerea partidului a fost numit deputatul Alfred Simionis.…

- Scandal in PSD dupa alegerile prezidențiale. Social-democrații au ramas cu datorii de peste 60 de milioane de lei, facturi neachitate, dupa plecarea Vioricai Dancila de la conducerea partidului. Saptamana viitoare, liderii interimari ai PSD se intrunesc intr-o ședința in care se va discuta despre datoria…

- Social-democrații se reunesc miercuri dupa-amiaza in ședința forului largit. Este prima ședința CEx dupa ce noua conducere interimara a preluat fraiele partidului. Liderii de la centru și din teritoriu discuta inclusiv despre sancționarea unora dintre membrii PSD.

- Mai multi lideri ai PSD s-au reunit miercuri, la Palatul Parlamentului, intr-o sedinta informala, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al partidului. Printre cei...

- Liderul social-democrat, Viorica Dancila, a anuntat înca de duminica seara ca va fi facuta o analiza a rezultatului obtinut în turul doi al alegerilor prezidentiale în cadrul Comitetului Executiv National al partidului, mentionând ca desi unii îi cer demisia, nu va face…

- Dupa Cex-ul de marti, social-democratii se reunesc, din nou, incepand cu ora 17:00, intr-o noua sedinta, pentru a stabili strategia partidului in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, au afirmat surse social-democrate pentru Mediafax. Presedintii filialelor judetene vor participa prin videoconferinta.…

- Social-democrații se reunesc, miercuri, incepand cu ora 17:00, intr-o noua ședința, pentru a stabili strategia partidului in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, au afirmat surse social-democrate pentru Mediafax. Președinții filialelor județene vor participa prin videoconferința.…