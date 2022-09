Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Falca a susținut la RFI ca romanii iși vor reduce de nevoie consumul de energie, explicand faptul ca prețurile „sunt foarte ridicate” și a a comentat afirmațiile facute de liderii Coaliției.

- Președintele Klaus Iohannis e de acord cu soluția UE de reducere a consumului de energie electrica cu 15%. Iohannis spune ca exista și locații unde se face risipa de energie electrica și spune ca in actuala criza e bine sa fim cumpatați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Criza de energie electrica cu care se confrunta omenirea in aceste timpuri, forțeaza autoritațile sa ia masuri pentru a diminua consumul, sau pentru a gasi alte soluții care sa eleimine, treptat criza. De aceasta data, un oraș din Romania a decis sa reduca consumul din oraș prin cateva masuri implementate.

- Primaria Prundu Bargaului este prima care investește in panouri fotovoltaice, pe care vrea sa le puna pe acoperișurile cladirilor pe care le are in administrare. Aceasta investiție care trece de un milion de lei ar reduce cheltuielile cu energia electrica la jumatate. Peste 250.000 de lei platește administrația…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august - martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri

- Uniunea Europeana va stabili miercuri planuri de urgența pentru a micșora cererea de gaze naturale in cateva luni, avertizand țarile ca, daca nu se fac reduceri importante acum, ar putea avea probleme cu combustibilul in timpul iernii daca Rusia intrerupe livrarile, transmite Reuters.

- Iluminatul public de pe 64 de strazi din Timișoara va deveni unul ”smart”, in urma unui proiect de investiție care vizeaza schimbarea a 2.783 de aparate de iluminat stradal cu lampi LED intinse. Proiectul care cuprinde documentația de avizare a lucrarilor de intervenție a primit avizul Comisiei Tehnico-Economice…