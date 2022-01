Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a facut doua teste Covid, care au iesit negativ, astfel ca pleaca azi la Novi Sad, la ceremonia de deschidere a Capitalei Europene a Culturii. Ieri, Fritz a participat, alaturi de Alin Nica, depistat pozitiv, la un eveniment organizat la Resita. Presedintele CJ Timis, Alin Nica,…

- Președintele CJ Buzau, Petre Emanoil Neagu, a lipsit de la ședința de ieri a Consiliului Județean. Neagu nu a putut fi prezent din cauza unei suspiciune de infectare cu coronavirus, suspiciune adeverita cateva ore mai tarziu. Marți, in timp ce se afla la birou, Petre Emanoil Neagu a inceput sa prezinte…

- Primarul comunei Vernești, Daniel Nastase, a trecut in ultimele luni, prin cele mai grele clipe din viața sa, fiind chiar la un pas de a-și pierde viața. Urmarile suferinței sale se observa lejer. Acum, insa, dupa perioada crunta de incercare, primarul din Vernești se recupereaza, dupa ce a suferit…

- Presedintele organizatiei județene a PSD Buzau, Lucian Romașcanu, a declarat ca fosta coalitie PNL,USR,UDMR nu mai este funcționala, intrucat la acest moment nu mai detine majoritatea in Parlamentul Romaniei. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa susținute vineri, la sediul…

- Astazi, la pranz, circulația pe podul nou de la Vadu Pașii a fost deschisa, la capatul unui proiect ce dateaza de patru ani și dupa o așteptare de cel puțin 16 ani din partea localnicilor din zona Vadu Pașii -Robeasca. La eveniment au participat, printre alții, președintele Consiliului Județean, Petre…

- Noul pod de la Vadu Pașii ar urma sa fie deschis circulație chiar in aceasta saptamana, daca vremea va permite realizarea ultimelor lucrari de finisaj. Astazi, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a declarat ca și in acest moment se poate da drumul la trafic, doar ca mai trebuie facute…

- Dupa mai multe zile cu o medie de peste 200 de cazuri zilnice anunțate, in raportarea de astazi apar doar 61 de noi imbolnaviri, dar și doua decese in randul pacienților infectați cu coronavirus. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore au fost facute peste 400 de teste de COVID. …

- La Spitalul Județean din Buzau, pacienții non-COVID sunt izolați in holul spitalului, pentru ca saloanele sunt pline de pacienți infectați cu SARS-CoV-2. Improvizarea salii de triaj a fost singura soluție gasita de managerul spitalului pentru ca bolnavii care sunt negativi sa poata sta departe de bolnavii…