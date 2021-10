Președintle interimar al PSD Buzau, senatorul Lucian Romașcanu, a anunțat, astazi, intr-o conferința de presa ca social-democrații din administrațiile defavorizate (in avantajul PNL) la imparțirea banilor din fondul de rezerva al Guvernului, vor contesta in instanța decizia de alocare. La randul sau, deputatul Romeo Lungu, secretar executiv al PSD Buzau, a precizat ca va solicita Prefecturii explicații despre modul in care au fost fundamentate cererile de finanțare transmise catre Guvern. Dupa ce orașul Buzau a fost trecut cu 0 lei la aceasta imparțire, primarul Constantin Toma a menționat ca…