- „Mecanismul de Cooperare și Verificare – MCV va fi ridicat pentru Romania! Este o veste extraordinara care vine astazi de la Comisia Europeana și confirma ca actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect in ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene.Demararea procedurilor…

- Președintele PSD susține ca MCV va fi ridicat pentru Romania. Potrivit lui Ciolacu, vestea vine chiar de la Comisia Europeana care susține ca „actuala coaliție de guvernare este pe drumul corect in ceea ce privește reformele și respectarea tuturor angajamentelor europene”.

- Premierul a declarat, in ceea ce privește șansele ridicarii MCV și aderarea la spațiul Schengen in luna decembrie, ca autoritațile romane și-au aratat deschiderea și disponibilitatea in ceea ce privește lamurirea oricarui aspect ce ține de ridicarea MCV-ului.

- Comisia Europeana, prin Ylva Johansson, a sustinut un discurs emotionant prin care cere acceptarea a trei state, inclusiv a Romaniei, in Uniunea Europeana. "Schengen este cea mai mare zona de libera circulatie din lume. 3,5 milioane de oameni trec granitele in fiecare zi pentru munca, studii, placere.…

- Președintele PSD a reacționat in urma raportului Comisiei Europene privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Marcel Ciolacu susține ca Romania este cu un pas mai aproape, iar concluziile raportului arata ca toate condițiile de aderare sunt indeplinite.

- Premierul a lansat, in mesajul pe care l-a transmis cu ocazia Centenarului Incoronarii, un apel catre toti actorii responsabili de a fi uniti in jurul marilor obiective pe care statul si le-a setat, apreciind ca Romania are nevoie de toate fortele pentru aderarea la Schengen si la OCDE.

- Decizia de primire in zona Schengen aparține miniștrilor de interne ai statelor zonei. Parlamentul European nu poate decide. Comisia prezinta un raport tehnic ce trebuie validat de Consiliu. Statele membre verifica veridicitatea raportului Comisiei și evalueaza capacitatea statului solicitant de a aplica…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…