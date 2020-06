Stiri pe aceeasi tema

- Cate norme legale și morale a incalcat Ludovic Orban atunci cand și-a serbat ziua cu miniștrii intr-un birou de la Palatul Victoria? Cu o saptamana in urma, in Parlament, ii amenința cu amenda pe liderii politici care și-au dat jos masca de protecție in plen. O zi mai tarziu, il zorește pe ministrul…

- De ce este atat de relevant ? Pentru ca romanii trecusera deja de ceva timp de perioada anilor 2000 cand erau primiți și vazuți in Europa drept “capșunari” – in ultimii ani se promovase imaginea Diasporei romane din Europa ca reprezentand categoria cea mai avansata intelectual și politic – cei care…

- Klaus Iohannis a susținut astazi o scurta declarație de presa, exclusiv pe tema proiectului de lege care acorda autonomie administrativa Ținutului Secuiesc, proiect adoptat tacit de Camera Deputaților și respins de Senat, ulterior declarației Președintelui Sursa articolului: LA CALD: Ce cred liderii…

- Dupa ce a facut cu ou si cu otet Parlamentul si in special PSD, presedintele Klaus Iohannis sustine ca are un dialog constant cu toti liderii politici din Romania."Daca ar fi fost intalniri publice, le-ati fi gasit in agenda mea, dar pot sa va spun ca sunt in legatura cu toti liderii politici…

- Doua ghiduri privind siguranța alimentelor, adresate operatorilor din domeniul alimentar, au fost elaborate de catre Comisia Europeana și Organizația Mondiala Sanatații, in colaborare cu Organizația Națiunilor Unire pentru Agricultura și Alimentație, in contextul evoluției COVID-19. Ghidurile au ca…

- Premierul Ludovic Orban va primi o noua invitatie pentru a se întâlni cu liderii partidelor parlamentare, în conditiile în care marti a lipsit de la întâlnirea liderilor politici în care au fost discutate masuri importante pentru români în contextul…

- Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a recunoscut ca responsabilii politici au subestimat cu totul amploarea pericolului reprezentat de pandemia cu noul coronavirus, intr-un interviu publicat miercuri de cotidianul german Bild. ”Cred ca noi toti, care nu suntem experti, am subestimat la inceput…

- Dupa ce au vorbit pana in ultimul moment despre anticipate, liderii politici au trecut, in contextul starii de urgenta, la discutii informale despre posibilitate amanarii nu doar a alegerilor locale din iunie, ci si a alegerilor parlamentare de la sfarsitul anului, dezvaluie surse politice pentru…