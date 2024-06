Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau a declarat ca liberalii au șanse sa caștige prezidențialele daca se rup de PSD. Declarația vine la scurt timp dupa ce a aparut ]n presa, pe surse, informația ca PSD vrea sa rupa coaliția inainte de scrutinul prezidențial.

- Liderii PSD si PNL vor stabili miercuri, intr-o sedinta a coalitiei, data alegerilor prezidentiale. Liberalii pledeaza pentru organizarea acestora la sfarsit de an, in noiembrie-decembrie, in timp ce social-democrații ar vrea ca acestea sa fie organizate in septembrie.

- Marcel Ciolacu a venit cu clarificari vis-a-vis de subiectul retragerii medicului Catalin Cirstoiu de la candidatura pentru Primaria Capitalei. Premierul a precizat ca medicul Cirstoiu trebuie sa iasa intr-o conferința de presa pentru a lamuri acuzațiile privind integritatea sa, inainte ca liderii Coaliției…