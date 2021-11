Stiri pe aceeasi tema

- Surse politice au declarat pentru Știrile Pro TV ca social-democrații nu vor sa mai ceara, in negocierile cu PNL, funcția de premier pentru Marcel Ciolacu. Acesta ar prefera sa ramana președinte al Camerei Deputaților, insa, in schimb, PSD va cere la negocieri ministere ”de forța” (Interne, Finanțe,…

- Liderii PNL se vor intruni, luni seara, in ședința Biroului Permanent Național pentru a decide daca vor forma Guvernul impreuna cu PSD. Potrivit unor surse citate de G4Media.ro , inaintea ședinței decisive, mai mulți lideri PNL au spus in partid ca au vorbit cu președintele Klaus Iohannis, care le-a…

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Concret, aseara a avut loc o schimbare de 180 de grade a poziției politice. Ideea unui Guvern minoritar cu Nicolae Ciuca in frunte a fost abandonata dupa ce președintele Iohannis, potrivit unor surse citate de G4Media, a inroșit telefoanele. A vorbit cu Florin Cițu, Nicolae Ciuca și cu prim-vicepreședinții…

- Varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR, cu susținerea parlamentara a minoritaților naționale, parea a avea multe șanse de reușita la momentul desemnarii lui Nicolae Ciuca ca premier, de catre Iohannis. Acum lucrurile au luat o noua intorsatura. PSD a transmis ca discuțiile pentru formarea noului guvern…

- Deși inițial liderii politici vorbeau despre o învestire a cabinetului Ciuca la începutul saptamânii, negocierile stagneaza dupa ce au aparut tensiuni în interiorul PSD și PNL. Liderii celor doua partide încearca sa-și convinga oamenii sa-l susțina pe premierul desemnat…

- Dupa ce Dacian Cioloș a fost desemnat de președinte, liberalii i-au trimis pe USR-iști sa negocieze cu PSD și AUR formarea unei majoritați. La scurt timp, liderii PSD Și AUR au anunțat ca nu se pune problema votarii acestei propuneri. Surse politice spun insa ca planul președintelui este ca varianta…