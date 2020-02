Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos anunta la ora 16.00 ca va sustine o conferinta de presa alaturi de Dan Barna, la ora 18.00, in urma sedintei in care ar fi trebuit sa se stabileasca detaliile si calendarul fuziunii USR-PLUS. Declaratia de presa nu a mai avut loc, pentru ca partidele nu s-au inteles.PLUS a decis,…

- Consiliul National PLUS a acordat Biroului National al partidului un mandat pentru a incepe discutia despre fuziunea cu USR, cu doua obiective, si anume elaborarea conditiilor de fuziune si, respectiv, organizarea unui congres in iulie 2020. Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS s-au…

- PLUS a decis, în ședința Consiliului Național de sâmbata, sa înceapa discuțiile în vederea unei fuziuni cu USR, respectiv sa elaboreze condițiile fuziunii și sa organizeze un Congres în acest sens în luna iulie a acestui an.„Decizia luata de PLUS cu…

- Comitetul Politic al USR si Consiliul National al PLUS se întrunesc sâmbata, în sedinte separate, pentru a lua o decizie în ceea ce priveste organizarea unui congres de fuziune.Deputatul USR Ionut Mosteanu a precizat ca Birourile Nationale ale USR-PLUS au propus ca acest…

- ​Dan Barna confirma ca Alianța USR-PLUS este în „discuții” cu jurnalistul Moise Guran pentru a se alatura proiectului, precizând însa ca un demers similar este angajat și cu „alte persoane din spațiul public”. ​"Sunt discuții deschise cu Moise Guran…

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, s-au intalnit, vineri, cu premierul Ludovic Orban, Barna precizand ca i-a transmis prim-ministrului ca alianta asteapta de la Guvern sa aduca la indeplinirea prevederile din acordul politic semnat, scrie Agerpres. „Intalnirea a fost prevazuta de o saptamana.…

- Liderii PSD nemulțumiți de rezultatele obținute de Viorica Dancila se reunesc intr-o ședința informala la Parlament luni seara, susțin sursele HotNews.ro. Președintele Camerei Deputaților este cel care i-a chemat de liderii din teritoriu pentru a decide modul in care o vor debarca de la șefia PSD pe…

- Unul dintre scenarii este preluarea lidership-ului Alianței de catre PLUS, prin fuziunea intre cele doua partide. Liderii PLUS intenționeaza sa faca acest pas cat mai repede pentru a evita degradarea a relațiilor dintre cele doua partide in cadrul alianței, scrie G4Media.ro, citand surse de la varful…