Liderii opozitiei ii cer lui Liviu Dragnea sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor dupa decizia instantei supreme, care l-a condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie News.ro. USR cere demisia lui Liviu Dragnea: Decizia ICCJ este o dovada ca justitia este independenta si a ramas impartiala in ciuda presiunilor teribile exercitate de liderul PSD USR ii cere demisia lui Liviu Dragnea dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, afirmand ca decizia instantei supreme…