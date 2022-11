Stiri pe aceeasi tema

Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev a profitat de prezenta la Mastersul de la Torino pentru a-si repeta discursul impotriva razboiului din Ucraina, potrivit news.ro.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, sustine ca Ucraina depune eforturi pentru a impune sancțiuni internaționale impotriva propagandiștilor ruși, a liderilor de opinie și a reprezentanților din industria spectacolului care susțin teroarea impotriva ucrainenilor, potrivit RBC, scrie Rador.

SUA, Franța și Marea Britanie iși unesc forțele pentru a intensifica presiunea asupra reprezentanților Rusiei la ONU in ceea ce privește utilizarea dronelor asupra orașelor din Ucraina, potrivit Sky News, relateaza Mediafax.

Situatia este critica in Ucraina, in urma mai multor atacuri rusesti, in ultimele zile, ale unor centrale electrice, care au cauzat intreruperi importante de curent electric, odata cu apropierea iernii, avertizeaza marti presedintia ucraineana, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Departamentul Apararii din SUA face demersuri pentru a crea un comandament cu sediul in Germania care sa se ocupe de coordonarea ajutorului militar destinat Kievului si de antrenarea militarilor ucraineni, a informat joi cotidianul american The New York Times, citat de EFE.

Colaboratorilor ucraineni ai Moscovei din teritoriile ocupate li s-a spus ca „Rusia este aici pentru totdeauna", dar acum sunt nevoiți sa fuga din Ucraina.

Liderii uneia dintre cele mai proeminente organizații evreiești din Ucraina au facut lobby pentru oligarhul rus Moshe Kantor, care este considerat apropiat de liderul rus Vladimir Putin. Aceștia au fost in contact cu guvernul francez, convingandu-l sa nu reinnoiasca sancțiunile impotriva omului de

Armata ucraineana va avansa de-a lungul intregii linii a frontului și va distruge intreaga infrastructura de depozitare a rușilor, a anunțat la postul TSN consilierul șefului biroului președintelui Ucrainei, Mihail Podolyak. „Incepe caldura", puncteaza oficialul ucrainean.