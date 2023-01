Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și NATO colaboreaza deja in domenii precum lupta impotriva terorismului și a amenințarilor cibernetice, dar razboiul declanșat de Rusia in Ucraina și solicitarile Suediei și Finlandei de aderare la alianța nord-atlantica au sporit nevoia de colaborare, relateaza Politico . In declarația…

- Marți, 10 ianuarie, Uniunea Europeana si NATO au semnat o noua declaratie comuna – a treia, dupa cele din 2016 si 2018 – pentru a continua sa-si dezvolte cooperarea, in contextul razboiului de agresiune al Rusiei in Ucraina, transmite EFE si Agerpres . Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, presedintii…

- Liderii UE și NATO au incheiat, marți, un „acord istoric” prin care se urmarește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Este vorba despre o Declarație comuna, semnata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și…

- Liderii UE și NATO au semnat marți un acord istoric prin care se dorește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Documentul a fost semnat marti de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de presedintele Consiliului European, Charles Michel, si de presedintele Comisiei…

- „In primul rand, Romania!Suedia a preluat șefia Consiliului UE, prioritațile sale suna bine, mai ramane sa nu fie doar intenții, deoarece romanii au suportat destula umilința prin refuzul nejustificat al Austriei de a respecta normele europene și a accepta prezența noastra in Schengen cu drepturi depline.…

- Serbia intenționeaza sa continue calea aderarii la Uniunea Europeana, dar, in același timp, sa mențina relații bune cu China și poziția sa fața de Ucraina, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, in cadrul unei conferințe de presa cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, pledeaza pentru mentinerea sprijinului Statelor Unite pentru Ucraina si dupa scrutinul parlamentar din noiembrie, avertizandu-i pe politicienii republicani ca o eventuala reducere a implicarii SUA in Europa ar co

- Uniunea Europeana refuza sa fie „naiva” cu privire la China, dar doreste sa evite o „logica de confruntare sistematica” cu Beijingul, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Charles Michel. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus la randul ei ca UE este martora unei accelerari…