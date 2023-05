Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Unul dintre obiectivele campaniei militare a Rusiei in Ucraina este de a impiedica aderarea tarii la NATO, a declarat Kremlinul, intr-un comentariu legat de vizita de joi la Kiev a secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit EFE și Agerpres . ”In caz contrar, aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 420. Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in configuratia fortelor nucleare ruse si nu sunt semnale ca Rusia a transferat arme atomice tactice in Belarus, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este…

- Ucraina va deveni membra NATO, dar ”pe termen lung”, a afirmat marti secretarul general al NATO, in contextul in care Kievul solicita sa adere la Alianta Nord-Atlantica pe fondul invaziei Rusiei, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- NATO trebuie sa se pregateasca pentru o confruntare lunga cu Rusia, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu arata nicio vointa de pace, la un an dupa ce a declansat razboiul contra Ucrainei, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu acordat AFP si publicat joi. „Trebuie…