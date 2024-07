Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara israeliana a lovit sambata noaptea mai multe obiective ale gruparii Hezbollah in nordul Libanului, dupa atacul cu racheta de sambata care a ucis 12 oameni, inclusiv copii, pe un teren de fotbal dintr-un sat de druzi din zona Inaltimilor G

- Israelul le-a cerut tuturor oamenilor din orașul Gaza sa plece de urgența. Ei au fost informați prin pliante ca zona este periculoasa și ca trebuie sa plece spre doua adaposturi din sudul Fașiei, potrivit BBC. ONU susține ca noua evacuare provoaca ingrijorare.

- Armata israeliana a cerut tuturor locuitorilor din orasul Gaza sa evacueze spre sud, catre centrul Fasiei Gaza, pe fondul intensificarii operatiunilor in nord, scrie BBC, informeaza News.ro.

- In urma cu 24 de ani, pe 26 mai 2000, secretarul general al Hezbollah, Hassan Nasrallah, a sosit in micul oraș libanez Bint Jbeil, la cațiva kilometri de granița cu Israelul. Cu o zi inainte, Israelul iși retrasese forțele din sudul Libanului dupa o ocupație de ani de zile in care a fost harțuit de…

- Insula italiana Capri a interzis sambata debarcarea turistilor din cauza lipsei de apa, dupa o defecțiune la sistemul de alimentare de pe continent. Primarul a vorbit despre „o situatie de urgenta reala”, spunand ca este imposibil sa se garanteze aprovizionarea cu apa pentru miile de oameni care viziteaza…

- Casa Alba a emis o declarație in numele unui numar de națiuni care solicita Hamas sa accepte un acord cu incetarea focului și eliberarea ostaticilor, relateaza The Guardian, potrivit g4media.ro. „In calitate de lideri ai unor țari profund ingrijorate de ostaticii deținuți de Hamas in Gaza, inclusiv…

- Joe Biden a declarat ca exista „toate motivele” pentru a trage concluzia ca Benjamin Netanyahu prelungește razboiul din Gaza pentru propria sa supraviețuire politica, scrie The Guardian.Biden a facut aceste remarci despre premierul israelian intr-un interviu acordat revistei Time, publicat marți dimineața,…

- Armata israeliana deține controlul „operațional” al zonei tampon de la granița cu Egiptul, a anunțat IDF, ceea ce risca sa complice relațiile cu Cairo, in contextul ofensivei asupra orașului sudic Rafah, relateaza The Guardian.