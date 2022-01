Stiri pe aceeasi tema

- „Acest lucru ar avea un impact semnificativ și ar duce la o pierdere semnificativa de vieți omenești”, a transmis vineri, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in timpul unei conferințe de presa de la Pentagon in care a vorbit despre ce s-ar intampla daca Rusia ar invada Ucraina, noteaza…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a spus miercuri, la Antena 3, ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista de dinainte si nu este legata direct de situatia din regiune, respectiv nu este conditionata de o posibila…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, nu intentioneaza sa trimita unilateral militari americani in Ucraina, a comunicat astazi Casa Alba. "Ca sa fie clar: nu exista nicio intentie sau interes sau dorinta a presedintelui de a trimite militari in Ucraina.

- Un numar de 8.500 de soldati americani au fost plasati in stare de alerta sporita pentru o posibila desfasurare in Europa de Est, in conditiile in care trupele rusesti se concentreaza la granita cu Ucraina, a declarat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, citat de CNN . Secretarul american…

- Șefii militari din NATO se consulta cu colegii lor din Georgia și Ucraina, intr-o reuniune de doua zile. Reuniunea Comitetului Militar al NATO se defașoara in zilele de 12 și 13 ianuarie 2022 prin videoconferința. Din Comitetul Militar al NATO fac parte șefii Apararii (șefii de Stat Major General) din…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, participa, miercuri si joi, la reuniunea Comitetului Militar al NATO, in cadrul careia vor fi discutate Conceptul de ducere a razboiului si cel de descurajare si aparare in zona euro-atlantica. De asemenea, vor avea loc discutii cu sefii…

- Romania poate interveni in criza Transnistriei, dupa ce ar fi discutat aceasta situație cu Statele Unite. Chiar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar fi invitat sa incerce sa rezolve aceasta criza, dupa ce autoritațile Republicii Moldova n-au avut succes in demersurile lor. In calitate de șef al…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…