Liderii lumii organizează un summit de ajutorare pentru Beirut Liderii lumii vor discuta duminica strangerea de ajutoare pentru Beirut, dupa explozia masiva care a devastat marți capitala libaneza, intr-o conferința virtuala inițiata de Franța și ONU, relateaza BBC. Conferința incepe la ora 14:00 a Libanului (11:00 GMT), potrivit mediafax.ro. Citește și: Poliția și jandarmeria, mobilizare masiva la inmormantarea lui Emi Pian Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca intenționeaza sa se alature apelului. Oficialii estimeaza ca explozia a 2.000 de tone de azotat de amoniu a provocat pagube de pana la 15 miliarde de dolari. Explozia… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

