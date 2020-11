Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este prima declaratie facuta de Kamala Harris, dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA."Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are legatura cu sufletul Americii si cu disponibilitatea noastra de a lupta pentru el. Avem…

- Guvernul Angela Merkel a salutat, sambata seara, victoria lui Joseph Biden in scrutinul prezidential din Statele Unite, pledand pentru cooperare si pentru reconfigurarea relatiilor transatlantice. "Este bine ca exista, in sfarsit, cifre clare. Ne bucuram sa cooperam cu viitoarea Administratie americana",…

- Premierul canadian Justin Trudeau i-a felicitat sambata pe Joe Biden si Kamala Harris pentru alegerea lor la presedintia si vicepresedintia Statelor Unite, la mai putin de o ora dupa anuntarea rezultatului de catre mass-media americana, relateaza AFP.

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat vineri, la finalul summitului Uniunii Europene, ca negocierile cu Marea Britanie stagneaza din multe puncte de vedere, reamintind ca Brexitul este "alegerea suverana a poporului britanic", potrivit Mediafax.Intrebat de un jurnalist daca este…

- Cine este Kamala Harris, posibilul viitor Vice-Președinte al Americii? Joe Biden este candidat al Partidului Democrat pentru funcția de viitor Președinte al SUA. Seara trecuta, el a anunțat ca va candida in tandem cu senatoarea Kamala Harris. Propunand-o astfel pentru funcția de Vice-Președinte. I have…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…