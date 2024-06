Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak va anunta la summitul G7 din Italia un nou ajutor bilateral de "pana la 242 de milioane de lire sterline" (286,5 milioane de euro) pentru a sprijini Ucraina, a anuntat miercuri seara Downing Street, scrie news.ro.

- Comisia Europeana a dat unda verde, in conformitate cu Regulamentul UE privind concentrarile economice, pentru UniCredit S.p.A. din Italia sa preia controlul exclusiv asupra Alpha Bank Romania S.A. Tranzacția se concentreaza pe serviciile bancare și financiare din Romania, cum ar fi cele pentru persoane…

- Presedintele SUA Joe Biden se va intalni cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta, relateaza AFP.

- Interesul clienților ING Bank pentru economisire a crescut, pe total, odata cu implementarea de catre banca a facilitații ,,Statistici”, pe platforma sa Home Bank, iar categoriile de clienți, pana in 45 de ani, fac cele mai multe economii, in depozite la termen. Aplicația le permite acestora sa urmareasca…

- Romania, spor negativ al populației in luna martie 2024. Care sunt cele trei cauze de deces in randul romanilor Romania, spor negativ al populației in luna martie 2024. Romania a inregistrat in martie un spor negativ al populatiei (-8.982 de persoane). Trendul este similar cu cel consemnat in aceeasi…

- Guvernul a lansat un apel catre populație pentru ca Romania sa poata scapa cat mai repede de vizele necesare in prezent pentru calatoriile in Statele Unite ale Americii. Vedeți in randurile de mai jos cum puteți ajuta! Guvernul cere ajutorul populației pentru eliminarea vizelor pentru Statele Unite…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a venit cu un mesaj pentru toți fermierii din Romania, ingrijorați ca vor da faliment din cauza cerealelor din Ucraina! Oficialul spune ca aceștia nu au de ce sa se teama. Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a dat asigurari ca nu au fost eliberate licente pentru…