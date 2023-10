Stiri pe aceeasi tema

- Biden si-a amanat in ultimul moment escala in Iordania, dupa ce Ammanul a anuntat ca anuleaza summitul regelui Abdullah cu seful Casei Albe, presedintele Egiptului si liderul Autoritatii Palestiniene. “Fie ca maine, miercuri, sa fie o zi a maniei impotriva inamicului”, a indemnat Hezbollah, calificand…

- Zeci de manifestanți au incercat sa patrunda, marți seara, in incinta ambasadei israeliene din Amman pentru a-și exprima furia fața de lovirea unui spital din Gaza cu rachete, soldat cu sute de morți, a relatat AFP, potrivit hotnews.ro .

- Miscarea libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, face apel la o "zi a maniei" pentru a condamna explozia de marti seara, soldata cu sute de morti, de la un spital din Gaza, acuzand Israelul pentru acest "masacru". Evenimentul, a carui responsabilitate este pusa de armata israeliana pe seama unui tir…

- Iordania va gazdui miercuri, la Amman, un summit cvadripartit cu președintele SUA, Joe Biden și cu liderii egiptean și palestinian, pentru a discuta despre repercusiunile "periculoase" ale razboiului din Gaza in regiune și despre gasirea unei soluții politice, transmite

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a cerut Chinei sa iși foloseasca influența in Orientul Mijlociu pentru a impiedica alți actori statali sau non-statali sa atace Israelul și sa extinda conflictul dupa ce Hamas l-a atacat. Potrivit purtatorului de cuvant al Departamentului de Stat, Matthew…

- Lumea araba se aduna in spatele palestinienilor: Manifestatii de sustinere in Orientul Mijlociu, in Irak, Iran, Iordania, Bahrain si Arabia SauditaMii de oameni manifesteaza vineri in Orientul Mijlociu - din Irak pana in Iordania si in Bahrein - in semn de sustinere a palestinienilor, mobilizari…

- Mii de irakieni se aduna la Bagdad in sprijinul palestinienilor din Gaza. „Acest miting are scopul de a condamna ceea ce se intampla in Palestina ocupata, varsarea de sange și incalcarea drepturilor”, a declarat Abu Kayan, unul dintre organizatori, pentru agenția de presa AFP.Este doar unul dintre…

- Acordul pentru extindere ar putea contribui la cresterea influentei globale a BRICS, formata in prezent din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud, intr-un moment in care polarizarea geopolitica stimuleaza eforturile Beijingului si Moscovei de a o transforma intr-o contrapondere viabila pentru…