Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea partidului i-a convocat pe liderii de filiale la Vila Lac pentru a discuta informal despre strategia parlamentara a partidului pentru anula acesta. Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile…

- Liberalii din toata țara se strang in ședința la Vila Lac, fiindca presiunea din partid și Coaliție e mai mare ca niciodata. Aceștia incep sa-și puna la punct strategia pentru noua sesiune parlamentara. Ședinta e pregatitoare celei oficiale, de maine, de la Parlament. Și social-democrații au multe de…

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an, au precizat, pentru Agerpres, surse din partid.Conform surselor citate, sedinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac."Este…

- Conducerea PNL i-a convocat, duminica, in sedinta informala, pe liderii filialelor partidului pentru a discuta pozitia politica si prioritatile parlamentare la inceput de an. Ședinta, care incepe la ora 16,00, are loc la Vila Lac, potrivit Agerpres. „Este o sedinta de inceput de an si de sesiune parlamentara…

- Liderii PSD, PNL și UDMR se reunesc, saptamana aceasta, in prima ședința a Coaliției din 2023. Pe agenda de lucru se afla masuri legate, in principiul, de economie. Conform unor surse din coalitie obiectivul pentru acest an al celor trei partide de la guvernare ar fi sa tina inflatia sub control.Noi…

- „Este, de departe, cea mai importanta zi in ceea ce privește acest dosar pentru ca depinde enorm daca vom reuși și aici este responsabilitatea ministrului Lucian Bode. Chiar daca este o ședința informala, acolo putem vedea daca Austria și-a spulberat ideile. Evident ca trebuie sa urmarim cu atenție…

- Astazi a avut loc prima ședința a Comisiei externe de expertiza in vederea elucidarii cauzelor opririi avariate a blocului energetic nr.3 (CET Sursa 1) la Termoelectrica. Anunțul a fost facut de președintele Comisiei, secretarul de stat in domeniul energeticii de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii…

- Csoma Botond, deputat UDMR, a spus in discursul din timpul ședintei solemne a Parlamentului consacrata sarbatoririi Zilei de 1 Decembrie, ca „liderii politici și religioși ai romanilor ardeleni știau foarte bine ca Ardealul nu era numai romanesc, ci și unguresc, sasesc și evreiesc”. Acest lucru a infuriat-o…