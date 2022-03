Liderii liberali au stabilit calendarul înlocuirii lui Cîțu. Ce președinți PNL îl mai susțin pe actualul lider Președinții filialelor județene au decis calendarul prin care sa fie demis actualul președinte, Florin Cițu, precum și data noului Congres. Conform surselor din partid, doar doua filiale din cele 46 il mai susțin in prezent pe Cițu. Surse de la varful conducerii PNL susțin ca a fost deja stabilita data pentru organizarea Consiliului Național al PNL pentru duminica, 3 aprilie. Totodata, a fost decisa și ziua Congresului pentru alegerea unui nou președinte: duminica, 10 aprilie. „Singura schimbare de calendar ar fi data de ce va face Cițu: daca demisioneaza, nu mai organizam Consiliu Național”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

