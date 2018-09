Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat, marti, la Parlament, ca momentan nu considera „oportuna" emiterea unei Ordonante de Urgenta (OUG) privind amnistia si gratierea pentru ca subiectul nu a fost discutat in partid.

- Secretarul general al PSD Marian Neacsu a declarat ca miercuri si joi se va intalni, alaturi de presedintele partidului, Liviu Dragnea, cu toti presedintii de organizatii pentru a discuta despre campania referitoare la referendumul cu privire la redefinirea familiei in Constitutie. "Toate discutiile…

- USR și voluntarii din campania #FaraPenali au indeplinit ambele condiții pentru ca inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției sa poata fi depusa la Parlament. S-au strans deja 800.000 de semnaturi, dar, cel mai important, a fost atins pragul de 20.000 de semnaturi in minimum 21 de județe. The…

- Județul Buzau a reușit sa stranga peste 7.300 de semnaturi – clasandu-se, astfel, pe locul 28 pe țara – pentru susținerea inițiativei Uniunii Salvați Romania „Fara penali in funcții publice”, campanie care a atins, pe plan național, pragul minim pentru a intra in procedura parlamentara in vederea modificarii…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa. Ministerul Unificarii sud-coreean nu a oferit nicio informatie…

- Mai multi actori si regizori se implica in campania politica „Fara penali in functii publice” pentru colectarea semnaturilor la Sibiu in vederea sustinerii initiativei de revizuire a Constitutiei.

- Liviu Dragnea a declarat, joi, la Parlament, ca a refuzat invitația președintelui Romaniei la ceremonia de depunerea a juramantului de catre Gabriel Vlase pentru funcția de director al SIE pentru ca nu a vrut sa raspunda unui presedinte care nu respecta Constitutiei."Nu am acceptat invitatia…

- Polițiștii au amenințat o tanara care strangea semnaturi pentru campania „Fara penali in functii publice”. Veronica Enusca, o tanara care strangea semnaturi pentru campania „Fara penali in functii publice”, pe faleza din orașul Ovidiu, județul Constanța, a povestit pe Facebook cum a fost obligata de…