- Florin Salam și Nicolae Guța sunt in centrul unui scandal monstru, care ii vizeaza chiar pe cei din clanul Duduianu! Marți dimineața, in urma unui scandal cu o grupare rivala, membrii s-au trezit cu mascații la ușa, care au facut percheziții atente.

- Noi detalii despre cazul care, ieri, a captat intreaga atenție publica. Un numar de 13 membri ai clanului de interlopi Duduianu, din Capitala, sunt urmariți penal pentru ca au șantajat și talharit mai mulți intepreți de muzica de petrecere. Printre victimele Duduienilor se afla Florin Salam și Nicolae…

- Noua persoane au fost retinute marti seara de politisti, in dosarul penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de talharie si santaj, informeaza Politia Capitalei. Este vorba despre interlopii din clanul Duduianu, care l-au batut pe Florin Salam, dar și pe alți maneliști,…

- Florin Salam și alți maneliști ar fi fost rupți in bataie de interlopii clanului Duduianu, din București! Polițiștii au facut, marți, 11 percheziții domiciliare in București și in județele Ilfov și Teleorman, intr-un dosar de talharie și șantaj. 13 persoane au fost duse la audieri in acest caz și…

- Scandalul a inceput la sfarșitul saptamanii trecute, la Barlogul Lupilor, un restaurant din Sectorul 6 patronat de clanul Vasiloi. Gheorghița Vasiloi a serbat majoratul nepotului sau. De la petrecere nu au lipsit nici lautarii preferați ai familiei, intre care și Florin Salam. Potrivit Cancan, prezența…

- Dupa ce in ultimele zile familia Fanicai, soția decedata a lui Florin Salam, a facut dezvaluri incredibile despre modul in care manelistul se comporta cu ea, Betty a incercat sa treaca peste acesta situație cu capul sus, insa din nou și-a amintit de cea care i-a dat viața. In urma cu puțin timp a postat…

- Scandalul in care Florin Salam a fost implicat capata proporții halucinante. Dupa ce manelistul a fost acuzat de lucruri grave de catre membrii familiei Fanicai, fiica artistului ii sare ii aparare și spune adevarul.

- Fostul deputat PDSR Gabriel Bivolaru primește o noua lovitura, dupa ce a fost jefuit in propria casa, de 200.000 de euro, de interlopi inarmați: procurorii l-au trimis in judecata, pentru contrabanda!