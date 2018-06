Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu considera ca sentința de condamnare a lui Liviu Dragnea este rezultatul neaplicarii deciziei CCR pentrua buzul in serviciu, ceea ce a dus la practici neunitare in justiție. Liviu Pleșoianu este de parere ca Parlamentul trebuie sa puna in acord Codul penal cu decizia 405/2016…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Judecatorii instanței supreme au amanat, marți, pronunțarea in procesul in care este judecat liderul PSD, Liviu Dragnea, alaturi de fosta sa soție, Bombonica Prodana. Magistrații au decis sa se pronunțe pe data de 8 iunie, dupa ce avocații au depus concluzii scrise. Termenul este chiar cu o zi inainte…

- Guvernul Romaniei isi va mentine politica de reducere a taxelor si majorare a salariului minim si pensiilor de stat pana in 2020, in incercarea de a imbunatati standardele de viata. Declarațiile au fost facute de președintele PSD, Liviu Dragnea, intr-un interviu acordat, miercuri, agenției Reuters. …

- Liviu Dragnea ii da o replica dura lui Klaus Iohannis, spunand ca face amenințari in stil mafiot, dupa ce presedintele a afirmat ca Viorica Dancila „ar face bine sa faca ce i se spune”, adica sa demisioneze. Liderul PSD a declarat, luni, ca aceste afirmatii reprezinta amenintari in stil mafiot. „In…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, in presa straina, ca lupta anticorupție din Romania a mers prea departe, pana la a face represiuni asupra unor demnitari. „Cel mai puternic politician al Romaniei”, așa cum este catalogat Liviu Dragnea, a declarat, citat de presa straina,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage ”increderea”. Relațiile dintre Iohannis și Guvern s-au deteriorat in ultimele zile, pe fondul vizitei in Israel a prim-ministrului Dancila,…

- Social democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11.00 la Palatul Parlamentului.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului.El a adaugat ca…