- Liderii grupurilor din Parlamentul European au aprobat noi reforme in urma scandalului major de coruptie din legislativul UE, a anuntat miercuri presedinta acestui for, Roberta Metsola, transmite dpa.

- Președinta Parlamentului European lanseaza un atac dur la adresa celor implicați in scandalul Qatar Airways. Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, afirma ca nu doreste ca ”tari autocrate din lumea a treia sa creada ca au acces simplu la politicieni sau oricine care lucreaza in Parlamentul…

- Intr-un discurs ținut in Parlamentul Romania, șefa forului omonim european a ținut sa sublinieze ca, „Romania va adera la spatiul Schengen si o va face in curand.” Romania va adera la spatiul Schengen si o va face in curand, a declarat, luni, in plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor, presedinta…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, efectueaza luni si marti o vizita de lucru in Romania. Vizita președintelui Parlamentului European are loc in timp ce instituția pe care o conducere este zguduita de un scandal de corupție . Luni, Roberta Metsola va avea intalniri cu presedintele…

- Presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anuntat, joi, reforme "ample" pentru anul 2023, in contextul scandalului de coruptie care afecteaza institutia, informeaza cotidianul Le Figaro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Unul dintre vicepresedintii UE, Eva Kaili, a fost arestata vineri seara la Bruxelles de politia care investigheaza presupusele activitati de lobby ale gazdei Cupei Mondiale, Qatar, in Parlamentul European, potrivid Daily Mail.

- Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European (PPE, S&D, Renew Europe, Verzii) au transmis o scrisoare catre miniștrii care participa la reuniunea Consiliului pentru Justiție și Afacerilor Interne (JAI) din 8 și 9 decembrie.

- Președinta a Parlamentului European, Roberta Metsola, se afla intr-o vizita oficiala in R. Moldova. In cadrul unei conferințe de presa, șefa ststului, Maia Sandu, i-a mulțumit pentru prezența și sprijinul oferit țarii noastre pe calea europeana. „Ma bucur sa ne revedem de aceasta data in RM si sa continuam…