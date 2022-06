Stiri pe aceeasi tema

Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters.

Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati astazi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina.Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului italian Mario Draghi a durat cateva saptamani, cei trei lideri urmarind sa depaseasca…

Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters.

Statele Unite vor trimite Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de un miliard de dolari și sisteme de rachete cu raza lunga de acțiune. Germania va trimite și ea trei astfel de arme. Un acord privind un nou pachet de asistența militara este așteptat la summitul de la Madrid, peste doua saptamani.

Fostul cancelar Angela Merkel a condamnat invazia Rusiei in Ucraina si si-a exprimat sprijinul pentru actualul guvern german, UE si SUA in eforturile lor de a-l infrunta pe presedintele rus Vladimir Putin, in primul sau discurs public din acest an dupa ce s-a retras din functie, potrivit EFE.

Leadershipul face diferența.Liderii Germaniei și Italiei au oferit exemple contrastante in ceea ce privește modul in care se poate realiza o decuplare dureroasa de Rusia. Cancelarul Olaf Scholz și premierul Mario Draghi se afla in prima linie a schimbarii dramatice a politicii externe a UE, stimulata…

Cancelarul german, Olaf Scholz, presedintele SUA, Joseph Biden, si liderii Frantei, Italiei si Marii Britanii au cerut Rusiei, marti seara, sa opreasca operatiunile militare din Ucraina si sa retraga trupele, anunta Guvernul de la Berlin.

