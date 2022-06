Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a ajuns la Kiev, cu un alt tren decat cel cu care au sosit cei trei lideri europeni, Emmanuel Macron, Olaf Scholtz și Mario Draghi. „Astazi, la Kiev, alaturi de colegii mei europeni, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si premierul Italiei, Mario…

- PSD a anunțat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a facut mai multe propuneri in Coaliție pentru modificarea Codului Fiscal. „PSD considera ca scopul principal al reformarii sistemului fiscal din Romania este de a reduce inechitațile sociale și de a asigura solidaritatea sociala intre contribuabili”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca nu prea este mulțumit de modul in care este condusa lupta antidrog in Romania. „Nu pot sa spun ca sunt foarte mulțumit cum acționeaza (n.r.: autoritațile), atata timp cat azi sunt destructurați (n.r: gruparile…

- Pandemia COVID incepe sa revina in Franta. Dupa o scadere constanta a noilor infectari, acum Franta a ajuns la 20.000 de contaminari pe zi. “Am observat deja o usoara crestere (…) a circulatiei coronavirusului”, a declarat Guillaume Spaccaferri, epidemiolog la Sante publique France, intr-o conferinta…

- Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat, luni, ca decizia Finlandei și Suediei de a adera la NATO este o greșeala care va avea „consecințe considerabile” și va duce la o schimbare radicala a situației mondiale, relateaza agențiile rusești de presa, citate de Le Figaro. Riabkov…

- Grupul de hackeri pro-rusi Killnet a amenințat, sambata, ca va ataca aproape 300 de site-uri din Romania, pe lista fiind mai multe ministere, redactii de presa, institutii publice, site-uri de turism si hoteluri. Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica – al carui site a fost supus unui atac…

