- Liderii statelor din G7 s-au angajat duminica, in finalul summitului de la Cornwall, sa continue programele masive de sustinere economica post-COVID "atat timp cat va fi necesar" si sa evite greselile din trecut, cand masurile de stimulare au fost retrase prea devreme, relateaza Reuters, citand comunicatul…

- Premierul britanic Boris Johnson a atentionat sambata ca raspandirea tot mai intensa a variantei indiene a coronavirusului este ”foarte, foarte ingrijoratoare” si va trebui actionat ”cu precautie” in ultima etapa a relaxarii restrictiilor antiepidemice, relateaza agentiile Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson s-a casatorit in secret cu Carrie Symonds, dar informatia, aparuta in presa din Anglia, nu a fost confirmata oficial. Nuntile din Anglia sunt in prezent limitate la 30 de...

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat ca protocoalele de vaccinare vor fi modificate pentru a livra mai rapid a doua doza de vaccin anti-COVID persoanelor de peste 50 de ani, pentru a combate raspandirea tulpinii COVID din India, informeaza The New York Times.Boris Johnson a spus ca cei cu varsta…

- Cozi s-au format luni la intrarea in magazinele din Anglia, in timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au inceput sa serveasca din nou bauturi odata cu incheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson…

- Premierul britanic Boris Johnson, care va detalia, luni, un plan in acest sens, vrea sa permita reluarea activitaților foarte afectate de pandemie, precum evenimentele sportive sau culturale. Guvernul britanic a indicat, duminica, ca intenționeaza sa testeze un sistem de pașapoarte sanitare in Anglia,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a primit vineri prima injecție cu vaccinul AstraZeneca, in contextul in care increderea in acest ser este la cele mai mici cote, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. Johnson, care are 56 de ani, a fost vaccinat la Spitalul ”St. Thomas” din Londra, unde a petrecut…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca se va vaccina vineri cu AstraZeneca/Oxford, insistand ca ambele vaccinuri care sunt administrare in prezent in campania de imunizare din tara sa - de la Oxford/AstraZeneca si Pfizer - sunt sigure, transmite Reuters.„Vaccinul…