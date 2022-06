Liderii G7 se angajează să coopereze pentru a reduce schimbările climatice şi să asigure securitatea energetică cetăţenilor lor Intr-un comunicat publicat de Germania, care prezideaza G7 in acest an, liderii au subliniat necesitatea de a accelera o ”tranzitie energetica curata si echitabila” care sa puna capat arderii combustibililor fosili fara a provoca o crestere brusca a somajului. Comunicatul a mentionat un acord de anul trecut intre mai multe natiuni bogate si Africa de Sud, care ar permite tarii sa primeasca ajutor pentru a pune capat dependentei puternice de carbune si pentru a intensifica utilizarea energiei regenerabile. Parteneriate similare sunt in curs de negocieri cu alte tari in curs de dezvoltare. Limbajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

