Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana vor avea joi un summit pentru a discuta cum sa raspunda la explozia preturilor la energie, o criza care a scos la lumina diferentele de opinie privind obiectivele climatice ale blocului comunitar, si daca aceasta criza necesita o revizuire a regulilor…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos, presedinte USR, a declarat, marti, ca pregateste un program de guvernare, mentionand ca o solutie pentru gestionarea situatiei preturilor la energie ar fi reducerea TVA la energie de la 19% la 5%. „Dincolo de propunerea de candidat pentru functia de premier, avem si…

- Liderii statelor Uniunii Europene, reuniti miercuri in Slovenia, si-au afisat miercuri divizarile in privinta raspunsului care trebuie dat la cresterea de proportii a preturilor la energie, Franta si Spania cerand o reforma in profunzime, in timp ce altii sunt adeptii rabdarii, relateaza AFP.…

- Sefi de stat si premieri din tarile membre ale Uniunii Europene vor discuta despre cresterea exploziva a preturilor la energie cu prilejul urmatoarei lor reuniuni, care va avea loc la finele lunii...

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene sa intervina rapid pentru a stopa creșterea prețurilor la energie. „Am solicitat Comisiei Europene sa intervina rapid pentru a stopa creșterea...

- Social-democrații vor depune in Parlament o lege pentru plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze pentru consumatorii casnici. Potrivit proiectului, prețurile se plafoneaza pentru o perioada de 6 luni, iar 50% din scumpiri vor fi suportate de stat. „Avand in vedere creșterea exagerata…

- Rata anuala a inflatiei in luna august, comparativ cu aceeași luna a anului trecut este de 5,3%, a potrivit datelor publicate, vineri, de catre Institutul Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri au fost la energie, ulei, gaze și combustibilii. Cele mai mari scumpiri au fost la energie electrica:…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, vineri, ca va lua legatura cu liderii europeni pentru a-i informa legat de criza politica din Romania, despre faptul ca USR PLUS vrea sa faca o alianța cu AUR. ”Voi lua legatura cu liderii europeni in legatura cu ce se intampla in Romania, avem o alianța toxica cu un…