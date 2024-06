Liderii europeni au convenit la negocierile pentru impartirea principalelor functii de conducere ale institutiilor UE nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru un nou mandat in postul de presedinta a Comisiei Europene. Ca parte a intelegerii, negociatorii au convenit de asemenea ca fostul premier social-democrat portughez Antonio Costa sa fie numit presedinte al Consiliului European, iar […] The post Liderii europeni au decis: Ursula von der Leyen, un nou mandat in fruntea CE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .