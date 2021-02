Stiri pe aceeasi tema

- Daca Uniunea Europeana nu poate conveni asupra beneficiilor pentru persoanele vaccinate anti-COVID-19, care au fost testate ori au dobandit imunitate in urma infectiei cu noul coronavirus, atunci Austria si alte state membre care impartasesc aceeasi opinie vor avansa curand cu astfel de masuri, a anuntat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca institutia pe care o conduce si Ministerul Sanatatii vor reevalua purtarea mastii de protectie in timpul orelor de sport, dupa ce a primit informari oficiale de la Bruxelles cu privire la modul in care alte tari gestioneaza aceasta situatie.…

- "Francofonia in comunitate", proiect francofon care isi propune sa incurajeze invatarea limbii franceze si sa promoveze valorile Francofoniei in comunitatea suceveana, revine dupa o scurta vacanta de o saptamana. In saptamana 8 - 12.02.2021, se reiau fizic, la Biroul Francez, cursurile de limba franceza:…

- FREE NOW, o aplicație de ride-sharing din Romania ofera doua curse gratuite persoanelor care merg sa se vaccineze impotriva COVID-19. Singura condiție este ca destinația și/sau punctul de plecare al cursei sa fie un centru de vaccinare din oraș. „FREE NOW se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o…

- Europa e impartita in doua tabere: cea pro-pasaport COVID si cea care se opune introducerii unui certificat de vaccinare, potrivit Mediafax. Din prima categorie fac parte statele care depind de turism si care-si doresc sa se poata circula iar fara restrictii, dar in conditii de siguranta.…

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor de vaccinare impotriva Covid-19, au anuntat, marti, ministrii Sanatatii din aceste tari, intr-un comunicat comun, transmite Reuters. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete…