COMUNICAT DE PRESĂ CJPC Satu Mare a desfășurat acțiuni de control

Operatorii economici trebuie să înțeleagă importanța depozitării în condiții optime a apei și băuturilor răcoritoare și respectarea indicațiilor date de producător The post COMUNICAT DE PRESĂ CJPC Satu Mare a desfășurat acțiuni de control first appeared on Informaţia… [citeste mai departe]