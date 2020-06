Stiri pe aceeasi tema

- Christine Lagarde le cere liderilor UE sa actioneze rapid, pe fondul "caderii dramatice" a economiei. CE propune un pachet de relansare de 750 mld. euro Presedinta Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, le-a spus vineri liderilor UE ca economia blocului comunitar inregistreaza…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Liderii Comisiei, Consiliului si Parlamentului European au subliniat duminica importanta jurnalismului in contextul pandemiei de COVID-19, mesaje transmise cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, relateaza agentia EFE. ''In timpul crizei COVID-19 nu este o exagerare sa spunem ca o informatie…

- Liderii tarilor si institutiilor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, in cursul summitului desfasurat prin videoconferinta, planul de asistenta financiara propus de Eurogrup, in valoare de 540 de miliarde de euro, anunta Charles Michel, presedintele Consiliului European.Citește și: Traian…

- Liderii statelor membre si ai institutiilor Uniunii Europene au convenit, la summitul Consiliului European desfasurat prin videoconferinta, ca este necesar un fond comun de relansare economica dupa criza coronavirusului. Anunțul a fost facut de cancelarul german Angela Merkel, dupa incheierea discuțiilor.…

- Liderii europeni nu vor ajunge azi la o concluzie finala privind planul comun de combatere a crizei economice provocate de epidemia de COVID-19, din cauza diviziunilor inca mari dintre statele membre.Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana par mai divizati ca niciodata, in momentul in care…

- Planul european pentru reactivare economica ar fi trebuit sa fie adoptat joi, in cadrul unui summit al liderilor statelor membre UE, dar a esuat dupa ce Italia si Spania au cerut masuri mai clare, iar Germania si Olanda au spus ca refuza sa imparta costurile crizei sanitare. Obiectivul intalnirii…