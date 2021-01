Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale UE au ajuns miercuri la un acord asupra recunoașterii reciproce a testelor antigenice, cu o zi inaintea unui summit european in format videoconferința care are pe agenda... The post Covid-19: Acord la nivelul UE pentru recunoașterea reciproca a testelor rapide appeared first on Renasterea…

- Comisia Europeana a recomandat azi vaccinarea anti-Covid-19 a cel puțin 70% din populația adulta a Uniunii Europene pana in vara acestui an, pentru a reduce raspandirea coronavirusului și a aduce sub control pandemia, potrivit unui comunicat postat pe site-ul instituției citat de hotnews . Executivul…

- Klaus Iohannis a evidentiat, la reuniunea membrilor Consiliului European, in format de videoconferinta, dedicata aspectelor legate de gestionarea pandemiei de COVID-19, ca intarirea coordonarii statelor membre este prioritara, in contextul in care raspandirea virusului la nivelul UE este in continuare…

- Printre acestea se numara situatiile in care identificarea rapida a persoanelor infectate sprijina gestionarea focarelor epidemice si monitorizarea periodica a grupurilor cu risc mare, cum ar fi personalul medical sau cel din centrele de ingrijire a persoanelor in varsta. Statele membre sunt incurajate…

- Comisia Europeana a adoptat astazi o recomandare privind utilizarea testelor antigenice rapide pentru diagnosticarea COVID-19. Ea urmeaza Recomandarii din 28 octombrie a Comisiei și are scopul de a asigura o abordare comuna și strategii de testare mai eficiente in intreaga UE. Ea se bazeaza pe orientarile…

- Comisia Europeana a adoptat, miercuri, o recomandare pentru utilizarea testelor rapide antigen la diagnosticarea Covid-19. Aceasta cuprinde un ghid despre cum sa fie selectate testele rapide antigen, cand sunt adecvate și cine sa le efectueze. Recomandarea mai solicita și validarea și recunoașterea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca este absolut necesara o abordare unitara la nivelul statelor UE, prin convenirea unor criterii si instrumente comune in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a rezultatelor testelor pentru COVID. "Un (...) subiect important al videoconferintei…

