Liderii Europei se reunesc în Islanda. Vor arăta unitate împotriva Rusiei La un an dupa ce au dat afara Rusia din Consiliul Europei (CoE), liderii celor 46 de tari ale acestui organism pan-continental de aparare a drepturilor omului se reunesc marti in Islanda pentru a arata o fata unita impotriva Moscovei. Stabilirea modalitatilor de a face Rusia responsabila din punct de vedere juridic pentru moartea si distrugerile pe care le-a provocat in Ucraina va domina summitul de la Reykjavik, doar al patrulea din istoria de sapte decenii a CoE, transmite AFP. Luni, la sfarsitul zilei, nu se stia oficial daca presedintele ucrainean Volodymyr Zelensky va participa la summit,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

