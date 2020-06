Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Uniunea Europeana se vor reuni fizic intr-un summit extraordinar la 17-18 iulie in incercarea de a ajunge la un acord asupra planului comun masiv de relansare a economiei europene, a anuntat marti purtatorul de cuvant al lui Charles Michel, presedintele Consiliului European, relateaza AFP…

- Sefii de stat si de guvern din tarile UE nu au reusit vineri sa ajunga la un acord cu privire la pachetul de redresare economica in urma pandemiei COVID-19, un rezultat asteptat, dar care impune organizarea unui nou summit la jumatatea lunii iulie, transmite agentia EFE. Reuniunea din…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa, vineri, la reuniunea Consiliului European in format videoconferinta, context in care va puncta faptul ca toate statele membre au nevoie de sprijin financiar in procesul de recuperare economica, informeaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Președintele Klaus Iohannis, va participa, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format videoconferința. Se discuta planul de relansare economica și cadrul financiar multianual 2021-2027 revizuit, propuse recent de catre Comisia Europeana.„Președintele Klaus Iohannis va participa,…

- Ziarul Unirea Mihail David, președintele PLUS Alba: Provocarile Planului european de relansare economica post COVID-19 la adresa Romaniei Mihail David, președintele PLUS Alba: Provocarile Planului european de relansare economica post COVID-19 la adresa Romaniei Am citit și auzit cu toții dezinformarile…

- Danut Bica, deputat PNL, atrage atenția asupra pericolului pe care il reprezinta pentru stabilitatea țarii programul populist de relansare economica propus de PSD. Deputatul PNL de Arges Danut Bica afirma ca dupa ce Guvernul Orban a reușit sa limiteze in mod eficient numarul de imbolnaviri și sa evite…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv'' si de guvernul spaniol,…

- Uniunea Europeana si Japonia vor sustine o strategie de relansare economica ambitioasa pentru iesirea din criza provocata de pandemie la viitorul summit G7 din iunie din SUA, au anuntat marti liderii europeni si premierul japonez la finalul unui summit sustinut prin videoconferinta, relateaza AFP,…