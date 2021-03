Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din UE vor discuta joi, la o reuniune a Consiliului European care se va desfasura in format de videoconferinta, despre solutii pentru strategia de lupta impotriva pandemiei, in contextul unei presiuni uriase din cauza numarului inca insuficient de vaccinuri impotriva COVID-19 si a inmultirii…

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin împotriva COVID-19 duminica, când a început campania de vaccinare în Australia, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.Jane Malysiak, o femeie de 80 de ani care traieste…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.743 de vaccinuri (69 Moderna). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 284 de vaccinuri. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-au administrat 1.459 de…

- Pentru buna desfașurare a Campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV) vine cu noi precizari. Astfel, incepand...

- Miscarea talibana si-a anuntat sprijinul fata de o campania de vaccinare in Afganistan impotriva COVID-19 pentru care au fost promise 112 milioane de dolari prin programul COVAX al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite miercuri Reuters. Campania de imunizare va trebui sa se deruleze…

- Primul-ministru al Indiei, E.S. Narendra Modi, va lansa campania de vaccinare a Indiei impotriva COVID-19 pe 16 ianuarie 2021 la 10:30 (ora Indiei) prin videoconferința. Acesta va fi cea mai mare campanie de vaccinare din lume care acopera toata lungimea și lațimea țarii. Un total de 3006 de site-uri…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 16.306 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…

- Comitetul national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost imunizate impotriva coronavirusului, cu vaccinul Pfizer BioNTech, 11.912 de persoane, potrivit datelor puse la dispozitie de Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…