Stiri pe aceeasi tema

- Unda de șoc in Japonia, dupa ce Shinzo Abe a fost dus de urgența la spital, in urma unui incident ce a avut loc in timp ce fostul prim-ministru susținea un discurs la un eveniment electoral desfașurat in orașul Nara. Fostul premier nipon Shinzo Abe s-a prabușit dupa ce a fost impușcat, anunța BBC. Abe…

- Poliția japoneza a arestat un barbat de 40 de ani in cazul atentatului asupra fostului premier Shinzo Abe. Presa nipona spune ca acesta și-ar fi confecționat singur pușca cu care a tras, in condițiile in care armele de foc sunt interzise in Japonia.

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost spitalizat de urgența, vineri, dupa ce a fost impușcat la un eveniment electoral in orasul vestic Nara. Agenția Kyodo si postul national de televiziune NHK au relatat ca martorii au auzit doua focuri de arma in timpul discursului susținut de politician.Abe, de…

- E alerta in Japonia, dupa ce fostul prim-ministru al Japoniei a fost impușcat in piept, in timp ce susținea un discurs. Shinzo Abe, in varsta de 67 de ani, a fost impușcat din spate, in mijlocul speach-ului pe care il ținea in orașul Nara, vineri, 8 iulie. Care este starea de sanatate a niponului. Fostul…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, din vestul țarii, si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Imaginile arata cum polițiștii s-au napustit asupra unui barbat dupa ce un zgomot…

- Fostul premier al Japoniei, Shinzo Abe a fost transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in spate, in timp ce rostea un discurs in orasul Nara din vestul tarii. Nu a fost facut un anunt oficial, dar potrivit France Presse, el nu mai prezinta semne de viata. Politia a anuntat ca a retinut un suspect…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost tinta unui atac armat, iar agentia de presa Kyodo si postul national…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost dus la spital dupa ce s-a prabusit in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara (vest) si este inconstient, au raportat media locale, citate de Reuters si AFP. Mai multe media, printre care agentia de presa Kyodo, au transmis ca fostul premier a fost atacat.…